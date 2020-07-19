ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США при стрельбе пострадали 13 человек

Пиория, Воскресенье 19 июля 2020 18:38
В США при стрельбе пострадали 13 человек
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жизни пострадавших ничего не угрожает

В американском городе Пиория (штат Иллинойс) произошла стрельба на набережной. В результате инцидента ранения получили 13 человек.

Об этом сообщает WGLT.

По словам сотрудника полиции Эми Дотсон, около 5 часов утра по местному времени офицеры получили информацию, что на набережной Пиории происходит драка, там собралось около 200 человек. Во время драки произошла стрельба.

Огнестрельные ранения получили 13 человек, двух из них госпитализировали на автомобиле скорой помощи: мужчина получил ранение в шею, а женщина - ранение в спину. Остальные раненые добирались в больницу на частном транспорте. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к стрельбе, расследование продолжается.

Напомним, стрельба в Черновцах произошла вчера вечером; в результате инцидента погиб местный житель.

Кроме того, в таксиста стреляли из пистолета в Киеве на Вышгородской; злоумышленника задержали и передали полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь