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В Чикаго пассажиры самолета устроили массовую драку

Автор: Анастасия Рокитна

В Чикаго (США) пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете. Есть задержанный.

Об этом сообщает CBS Chicago.

Сообщается, что четверо пассажиров ожидали своей посадки на рейс American Airlines в Чикаго, однако сотрудник авиакомпании сообщил молодым людям, что на борту осталось три свободных места, и предложил им дождаться следующего самолета или улететь троим пассажирам сейчас.

Как сообщила позже полиция, группа из четырех человек по неизвестным причинам начала драку с другими тремя путешественниками, которые в тот момент тоже были у стойки выхода на посадку.

Одного мужчину задержали, трое других в настоящий момент разыскиваются полицией.

Ранее сообщалось, что украинцы 15 и 17 лет стали жертвами нападения неизвестных в австрийском городе Грац.

Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев.

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