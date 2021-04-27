В Чикаго пассажиры самолета устроили массовую драку

В Чикаго (США) пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете. Есть задержанный.
Об этом сообщает CBS Chicago.
Сообщается, что четверо пассажиров ожидали своей посадки на рейс American Airlines в Чикаго, однако сотрудник авиакомпании сообщил молодым людям, что на борту осталось три свободных места, и предложил им дождаться следующего самолета или улететь троим пассажирам сейчас.
Как сообщила позже полиция, группа из четырех человек по неизвестным причинам начала драку с другими тремя путешественниками, которые в тот момент тоже были у стойки выхода на посадку.
Одного мужчину задержали, трое других в настоящий момент разыскиваются полицией.
Ранее сообщалось, что украинцы 15 и 17 лет стали жертвами нападения неизвестных в австрийском городе Грац.
Напомним, в феврале в центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши группа граждан Грузии напала с ножами на нескольких украинцев.