В Чикаго пассажиры самолета устроили массовую драку

В Чикаго (США) пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете. Есть задержанный.

Сообщается, что четверо пассажиров ожидали своей посадки на рейс American Airlines в Чикаго, однако сотрудник авиакомпании сообщил молодым людям, что на борту осталось три свободных места, и предложил им дождаться следующего самолета или улететь троим пассажирам сейчас.

Как сообщила позже полиция, группа из четырех человек по неизвестным причинам начала драку с другими тремя путешественниками, которые в тот момент тоже были у стойки выхода на посадку.

Одного мужчину задержали, трое других в настоящий момент разыскиваются полицией.