У Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку

У Чикаго (США) пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Є затриманий.
Про це повідомляє CBS Chicago.
Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.
Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.
Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.
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