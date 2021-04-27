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У Чикаго пасажири літака влаштували масову бійку

Автор: Анастасія Рокитна

У Чикаго (США) пасажири влаштували масову бійку в аеропорту через брак місць у літаку. Є затриманий.

Про це повідомляє CBS Chicago.

Повідомляється, що четверо пасажирів очікували своєї посадки на рейс American Airlines в Чикаго, проте співробітник авіакомпанії повідомив молодим людям, що на борту залишилося три вільних місця, і запропонував їм дочекатися наступного літака або полетіти трьом пасажирам зараз.

Як повідомила пізніше поліція, група з чотирьох осіб з невідомих причин почала бійку з іншими трьома мандрівниками, які в той момент теж були біля стійки виходу на посадку.

Одного чоловіка затримали, троє інших зараз розшукує поліція.

Раніше повідомлялося, що українці 15 і 17 років стали жертвами нападу невідомих в австрійському місті Грац.

Нагадаємо, в лютому в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на кількох українців.

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