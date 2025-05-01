Чи звільняє віросповідання від служби під час воєнного стану? Рішення суду

У вівторок, 15 квітня, суд виніс рішення у справі чоловіка, якого засудили до трьох років тюремного ув'язнення за невиконання повістки до ТЦК, посилаючись на свої релігійні переконання.

У рішенні суду зазначено, що чоловік, який відмовився служити в армії через свої релігійні переконання, проходив строкову службу в 1996 році, отже, він є військовозобов'язаним. Крім того, він охрестився як Свідок Єгови в листопаді 2023 року.

Захист стверджував, що чоловік не з'явився до ТЦК через приналежність до релігійної організації, яка забороняє військову службу, і вимагав скасування вироку. Проте Верховний Суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін, пояснивши, що в мирний час в Україні є альтернатива військовій службі, але в умовах війни, коли йдеться про мобілізацію та загрозу існуванню держави, цей виняток не діє.

"Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися. Проте у воєнний час, під час мобілізації й оборонної війни обов’язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку Російської Федерації, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", - сказано у рішенні суду.

У суді підкреслили, що в умовах масштабної оборонної війни, яку Україна веде проти значно сильнішого агресора, держава має право вимагати виконання військового обов'язку від усіх громадян без винятків. Верховний Суд також зазначив, що жодне з рішень ЄСПЛ не враховувало обставин такої великої війни, як зараз в Україні.

"На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови", - додали у суді.