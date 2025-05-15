Чи зустрінуться Росія з Україною? У Стамбулі готують новий формат переговорів

Переговори в Туреччині

Зауважимо, що ще у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відмовився від спільної ініціативи України, ЄС та США щодо тимчасового 30-денного перемир’я, натомість запропонувавши провести переговори з Україною в Туреччині.

На цю ініціативу погодились і в Києві, і на Заході, включно з американським президентом Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним у Стамбулі.

Проте, як і передбачалося, глава Кремля на переговори не прибув, обмежившись делегацією низького рівня. Її очолив навіть не міністр закордонних справ, а помічник Путіна Володимир Мединський, який брав участь у перемовинах у 2022 році.

Прибувши до Туреччини, Зеленський різко висловився щодо складу російської делегації, назвавши її "бутафорською". Натомість, як відомо, сама Україна підкреслила серйозність намірів, сформувавши делегацію з представників Офісу президента, МЗС, військових та розвідки.

Нагадаємо, що раніше сьогодні держсекретар США Марко Рубіо висловив скептицизм щодо результатів переговорів між Росією та Україною. Він зазначив, що лише особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.

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