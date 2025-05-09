Чи зустрінеться Трамп із Путіним під час поїздки на Близький Схід: відповідь Білого дому

У Лівітт запитали, чи є шанс, що Трамп зустрінеться з Путіним, поки він перебуває з візитом у країнах Близького Сходу.

"Президент відповів на це запитання вчора, що цього не станеться", - коротко відповіла прессекретар Білого дому.

Варто зауважити, що Трамп з 13 до 16 травня відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.