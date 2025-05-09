Встретится ли Трамп с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток: ответ Белого дома

У Ливитт спросили, есть ли шанс, что Трамп встретится с Путиным, пока он находится с визитом в странах Ближнего Востока.

"Президент ответил на этот вопрос вчера, что этого не произойдет", - коротко ответила пресс-секретарь Белого дома.

Стоит заметить, что Трамп с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.