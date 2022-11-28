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Чи зупиниться у Києві метро у разі блекауту: позиція Кличка

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Ключова транспортна артерія Києва має продовжувати працювати у разі блекауту. Але метро навряд чи використовуватиметься як великий пункт обігріву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Ми розраховуємо, що у нас будуть внутрішні потужності, щоб метро в жодному разі не зупинилося", - сказав він.

При цьому Кличко зазначив, що метро обігріти важко, але в Києві є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти з утеплення.

"Вони вже готові як пункти обігріву. У цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих будівель може прийняти велику кількість людей. Вони знаходяться практично в кожному мікрорайоні нашого міста", - повідомив мер.

За його словами, після 23 листопада у Києві вже запустили наземний електротранспорт. "Зараз зменшуємо проміжки між поїздами метрополітену, тому що це є ключова транспортна артерія міста", - додав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що комендантську годину в Києві поки що не скорочуватимуть. За його словами, рішення про зміну його тривалості прийматиметься разом із військовими.

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Київ