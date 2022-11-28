Чи зупиниться у Києві метро у разі блекауту: позиція Кличка

"Ми розраховуємо, що у нас будуть внутрішні потужності, щоб метро в жодному разі не зупинилося", - сказав він.

При цьому Кличко зазначив, що метро обігріти важко, але в Києві є достатня кількість шкіл та дитячих садків, які пройшли термосанацію, тобто відповідні ремонти з утеплення.

"Вони вже готові як пункти обігріву. У цих закладах є великі спортивні зали, їдальні, актові зали. І кожна з цих будівель може прийняти велику кількість людей. Вони знаходяться практично в кожному мікрорайоні нашого міста", - повідомив мер.

За його словами, після 23 листопада у Києві вже запустили наземний електротранспорт. "Зараз зменшуємо проміжки між поїздами метрополітену, тому що це є ключова транспортна артерія міста", - додав він.