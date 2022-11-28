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Остановится ли в Киеве метро в случае блекаута: позиция Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Ключевая транспортная артерия Киева должна продолжать работать в случае блекаута. Но метро вряд ли будет использоваться как большой пункт обогрева.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы рассчитываем, что у нас будут внутренние мощности, чтобы метро ни в коем случае не остановилось", - сказал он.

При этом Кличко отметил, что метро обогреть тяжело, но в Киеве есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению.

"Они уже готовы в качестве пунктов обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих зданий может принять большое количество людей. Они находятся практически в каждом микрорайоне нашего города", - сообщил мэр.

По его словам, после 23 ноября в Киеве уже запустили наземный электротранспорт. "Сейчас уменьшаем промежутки между поездами метрополитена, потому что это ключевая транспортная артерия города", - добавил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сообщил, что комендантский час в Киеве пока не будут сокращать. По его словам, решение об изменении его продолжительности будет приниматься вместе с военными.

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Киев