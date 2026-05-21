Чи зростуть ціни на таксі в Києві вслід за транспортом: у Bolt зробили заяву

Він повідомив, що компанія постійно аналізує не лише вартість палива, а й загальну ситуацію на транспортному ринку. Водночас у Bolt діє система динамічного ціноутворення, яка насамперед враховує баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу.

За словами Павлика, найбільше на вартість поїздки впливає саме цей фактор.

"Наразі ми не очікуємо різкого чи суттєвого зростання вартості тарифів. Разом із тим, загальні зміни на транспортному ринку міста та зростання витрат на пальне можуть поступово впливати на вартість поїздок у довгостроковій перспективі", - заявив він.

Павлик зауважив, що подорожчання пального позначається на витратах водіїв, однак платформа дає їм можливість гнучко обирати маршрути та графік роботи, що допомагає частково адаптуватися до таких змін.

Крім того, можливі зміни вартості проїзду в громадському транспорті можуть впливати на транспортну поведінку мешканців міста та змінювати баланс попиту на різні види мобільності. Генеральний менеджер Bolt зазначив, що це також потенційно може поступово позначатися на вартості сервісу.

"Наш пріоритет - зберігати баланс між доступністю сервісу для пасажирів і справедливими умовами для водіїв-партнерів. Саме тому всі рішення ухвалюються виважено - з урахуванням ринкової ситуації та особливостей кожного конкретного міста", - підкреслив Павлик.