Чи зросте курс долара до 42 гривень: прогноз банкіра на кінець року

За його словами, ситуація буде прогнозованою, а всі коливання, як це спостерігається протягом року, будуть різноспрямованими, однак незначними.

"На мій погляд, цілком можливо, що до кінця року офіційний курс не дотягне до позначки в 42 грн/долар, а наступного тижня основні коливання на міжбанку відбуватимуть у досить вузькому коридорі - 41,6-41,9 грн/долар", - зазначив він.

Щодо ситуації на готівковому ринку, попри емоційну невідомість прийдешніх місяців, курсоутворення, як і раніше, може цілком залежати від подій на міжбанку з додаванням комісії фінустанов, наголосив банкір.

"Тобто попри можливе зростання попиту на готівку, пов’язаного з намаганням громадян щонайменше зафіксувати свої заощадження, зберігши їх від інфляції, суттєвого курсового відриву від міжбанку не станеться", - прогнозує Лєсовий.

Банкір вважає, що сезон активних знижок та свят стимулює продавців, тому цілком можливо, що попит і пропозиція на готівковому ринку перебуватимуть в одній кількісній площині.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими.

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-41,9 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,7-42,2 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, якщо поглянути згори часу, то стане зрозумілим, що події останніх днів 2024 року глобально мало чим відрізнятимуться від ситуації на ринку впродовж року. Нацбанк був і залишатиметься основним гравцем на ринку, а його досить ефективна стратегія дає змогу уникнути зайвої знервованості, пов’язану з долею гривні. Наразі відсутні чинники, які б змогли порушити наявну систему валютного ринку", - констатував Лєсовий.