Чи зросте курс долара до 42 гривень: прогноз банкіра на кінець року

В останній тиждень року не варто очікувати якихось надзвичайних подій на валютному ринку. Адже контекстуально для цього відсутні підстави.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
За його словами, ситуація буде прогнозованою, а всі коливання, як це спостерігається протягом року, будуть різноспрямованими, однак незначними.
"На мій погляд, цілком можливо, що до кінця року офіційний курс не дотягне до позначки в 42 грн/долар, а наступного тижня основні коливання на міжбанку відбуватимуть у досить вузькому коридорі - 41,6-41,9 грн/долар", - зазначив він.
Щодо ситуації на готівковому ринку, попри емоційну невідомість прийдешніх місяців, курсоутворення, як і раніше, може цілком залежати від подій на міжбанку з додаванням комісії фінустанов, наголосив банкір.
"Тобто попри можливе зростання попиту на готівку, пов’язаного з намаганням громадян щонайменше зафіксувати свої заощадження, зберігши їх від інфляції, суттєвого курсового відриву від міжбанку не станеться", - прогнозує Лєсовий.
Банкір вважає, що сезон активних знижок та свят стимулює продавців, тому цілком можливо, що попит і пропозиція на готівковому ринку перебуватимуть в одній кількісній площині.
Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими.
"Отже, якщо поглянути згори часу, то стане зрозумілим, що події останніх днів 2024 року глобально мало чим відрізнятимуться від ситуації на ринку впродовж року. Нацбанк був і залишатиметься основним гравцем на ринку, а його досить ефективна стратегія дає змогу уникнути зайвої знервованості, пов’язану з долею гривні. Наразі відсутні чинники, які б змогли порушити наявну систему валютного ринку", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара знову зріс та досяг історичного максимуму - 41,92 грн/долар. Але у другій половині тижня НБУ трохи курс до 41,87 грн/долар. У підсумку курс зріс на 27 копійок.