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Четвертий рекорд поспіль: НБУ знову підвищив курс долара

Україна, Четвер 19 грудня 2024 15:45
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Четвертий рекорд поспіль: НБУ знову підвищив курс долара Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар четвертий день поспіль оновлює історичний максимум, проте зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9292 гривень за 1 долар (+0,0244 грн).

Попередній максимум був 19 грудня - 41,9048 грн/долар.

З початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,4%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Четвертий рекорд поспіль: НБУ знову підвищив курс долара

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,577 гривень за 1 євро (-0,3811 грн).

Четвертий рекорд поспіль: НБУ знову підвищив курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,93-41,96 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Четвертий рекорд поспіль: НБУ знову підвищив курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 42,15 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, минулого тижня попит на валюту на міжбанківському ринку зріс до максимуму з кінця травня, тому й обсяг інтервенцій НБУ також виявився найбільшим за шість місяців.

"Такі дії НБУ демонструють, що він не готовий дозволяти швидке ослаблення курсу гривні та збільшуватиме інтервенції в разі потреби, щоб не допустити різких і значних коливань курсу", - вважають аналітики компанії.

За їхнім прогнозом, до завершення року НБУ може незначно підняти курс орієнтовно до 42 грн/долар, але з огляду на минулий тиждень більше зростання вже малоймовірне.

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