Вырастет ли курс доллара до 42 гривен: прогноз банкира на конец года

По его словам, ситуация будет прогнозируемой, а все колебания, как это наблюдается в течение года, будут разнонаправленными, однако незначительными.

"На мой взгляд, вполне возможно, что до конца года официальный курс не дотянет до отметки в 42 грн/доллар, а на следующей неделе основные колебания на межбанке будут происходить в достаточно узком коридоре - 41,6-41,9 грн/доллар", - отметил он.

Что касается ситуации на наличном рынке, несмотря на эмоциональную неизвестность будущих месяцев, курсообразование по-прежнему может полностью зависеть от событий на межбанке с добавлением комиссии финучреждений, подчеркнул банкир.

"То есть несмотря на возможный рост спроса на наличные, связанный с попыткой граждан как минимум зафиксировать свои сбережения, сохранив их от инфляции, существенного курсового отрыва от межбанка не произойдет", - прогнозирует Лесовой.

Банкир считает, что сезон активных скидок и праздников стимулирует продавцов, поэтому вполне возможно, что спрос и предложение на наличном рынке будут находиться в одной количественной плоскости.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими.

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-41,9 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,7-42,2 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, если взглянуть сверху, то станет понятным, что события последних дней 2024 года глобально мало чем будут отличаться от ситуации на рынке в течение года. Нацбанк был и будет оставаться основным игроком на рынке, а его достаточно эффективная стратегия позволяет избежать излишней нервозности, связанной с судьбой гривны. Сейчас отсутствуют факторы, которые бы смогли нарушить существующую систему валютного рынка", - констатировал Лесовой.