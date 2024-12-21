Вырастет ли курс доллара до 42 гривен: прогноз банкира на конец года

В последнюю неделю года не стоит ожидать каких-то чрезвычайных событий на валютном рынке. Ведь контекстуально для этого отсутствуют основания.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
По его словам, ситуация будет прогнозируемой, а все колебания, как это наблюдается в течение года, будут разнонаправленными, однако незначительными.
"На мой взгляд, вполне возможно, что до конца года официальный курс не дотянет до отметки в 42 грн/доллар, а на следующей неделе основные колебания на межбанке будут происходить в достаточно узком коридоре - 41,6-41,9 грн/доллар", - отметил он.
Что касается ситуации на наличном рынке, несмотря на эмоциональную неизвестность будущих месяцев, курсообразование по-прежнему может полностью зависеть от событий на межбанке с добавлением комиссии финучреждений, подчеркнул банкир.
"То есть несмотря на возможный рост спроса на наличные, связанный с попыткой граждан как минимум зафиксировать свои сбережения, сохранив их от инфляции, существенного курсового отрыва от межбанка не произойдет", - прогнозирует Лесовой.
Банкир считает, что сезон активных скидок и праздников стимулирует продавцов, поэтому вполне возможно, что спрос и предложение на наличном рынке будут находиться в одной количественной плоскости.
Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими.
"Итак, если взглянуть сверху, то станет понятным, что события последних дней 2024 года глобально мало чем будут отличаться от ситуации на рынке в течение года. Нацбанк был и будет оставаться основным игроком на рынке, а его достаточно эффективная стратегия позволяет избежать излишней нервозности, связанной с судьбой гривны. Сейчас отсутствуют факторы, которые бы смогли нарушить существующую систему валютного рынка", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 41,92 грн/доллар. Но во второй половине недели НБУ немного курс до 41,87 грн/доллар. В итоге курс вырос на 27 копеек.