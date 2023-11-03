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Чи зростатимуть ціни на пальне в Україні: прогноз до кінця 2023 року та на наступний рік

Фото: ціни на пальне в Україні зростатимуть у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення податків з 1 липня призвело до зростання цін на пальне в Україні. Пальне буде дорожчати до кінця 2023 року, проте наступного року ціни стабілізуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2023 року).

Як зазначається у звіті, зростання цін на пальне очікувано відновилося (на 6,2% р/р у вересні) передусім унаслідок повернення повного оподаткування (за оцінками НБУ, це мало приблизно 0,7 в. п. прямого внеску в зміну Індексу споживчих цін у 2023 році), а також зростання світових цін на нафту.

У короткостроковому періоді зростання цін на пальне пришвидшиться, що чинитиме також непрямий проінфляційний вплив на вартість інших товарів та послуг, прогнозують у НБУ.

"З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", - йдеться в огляді.

Підвищення податків

З 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне паливо - на 8-10 гривень.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. За серпень бензин та дизель подорожчали ще на 4-5 гривень. За вересень ціни піднялися на 2-2,5 гривні, за жовтень - на 40-70 копійок.

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Ціни на бензинНаціональний банк України