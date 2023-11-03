Будут ли расти цены на топливо в Украине: прогноз до конца 2023 года и на следующий год

Как отмечается в отчете, рост цен на топливо ожидаемо возобновился (на 6,2% г/г в сентябре), прежде всего, вследствие возврата полного налогообложения (по оценкам НБУ, это имело примерно 0,7 п. п. прямого взноса в изменение Индекса потребительских цен в 2023 году), а также роста мировых цен на нефть.

В краткосрочном периоде рост цен на топливо ускорится, что также будет оказывать косвенное проинфляционное влияние на стоимость других товаров и услуг, прогнозируют в НБУ.

"Со следующего года цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", - говорится в обзоре.

Повышение налогов

С 1 июля в Украине выросли налоги на горючее. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. За август бензин и дизель подорожали еще на 4-5 гривен. За сентябрь цены поднялись на 2-2,5 гривны, за октябрь - на 40-70 копеек.