Чи зростатиме курс долара наприкінці липня: прогноз банкіра

Як зазначив Лєсовий, НБУ діятиме в парадигмі режиму "керованої гнучкості, регулюючи попит і пропозицію через валютні інтервенції (відтак ризик неочікуваного й стрімкого злету чи падіння, курсів зведено до мінімуму).

"Цілком можливо, що кордони допустимих валютних коливань поволі зміщуватимуться в бік зростання: так ми припускаємо, що протягом наступного тижня доларовий коридор буде в межах 40,5-41,5 грн /долар", - сказав банкір.

Водночас, за його словами, основні зміни на ринку переносяться ближче до осені: повільно змінюватиметься діапазон допустимих ринкових курсових коливань, і невдовзі будуть сформовані нові коридори у 41-42 грн/долар та 44-47 грн/долар.

За його словами, основні економічні фактори, що формують валютний ринок, знані й очікувані: посилення інфляції, але в рамках макропрогнозів (до 8,2% у грудні).

"Все, що відбуватиметься наприкінці липня, буде надто схожим на кілька тижнів позаду: можливі нові історичні максимуми офіційного курсу, але в прямому сенсі такі рекорди будуть копійчаними. Натомість після зростання курс завжди трохи спускатиметься. Припускаємо, що вже за кілька тижнів, можливо за місяць-півтора, можна буде сказати: долар вже не опуститься нижче 41 гривень", - сказав банкір.

Прогноз курсу

Лєсовий прогнозує, що з 22 по 28 липня та й до кінця місяця основні показники ринку будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40,5-41,5 грн /долар та 43,5-45,5 грн /євро, а готівковому ринку - 40,7-42 грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Ринок передчуває зміни, в повітрі "запах" нових валютних курсів. Однак жодних сенсацій годі чекати. Водночас що ближче до осені, то більш помітним стане зміщення рамок курсових коридорів", - констатував банкір.