Будет ли курс доллара расти в конце июля: прогноз банкира

Как отметил Лесовой, НБУ будет действовать в парадигме режима "управляемой гибкости, регулируя спрос и предложение через валютные интервенции (следовательно риск неожиданного и стремительного взлета или падения, курсов сведен к минимуму).

"Вполне возможно, что границы допустимых валютных колебаний будут медленно смещаться в сторону роста: так мы предполагаем, что в течение следующей недели долларовый коридор будет в пределах 40,5-41,5 грн/доллар", - сказал банкир.

В то же время, по его словам, основные изменения на рынке переносятся ближе к осени: медленно будет меняться диапазон допустимых рыночных курсовых колебаний, и вскоре будут сформированы новые коридоры в 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/доллар.

По его словам, основные экономические факторы, формирующие валютный рынок, известны и ожидаемы: усиление инфляции, но в рамках макропрогнозов (до 8,2% в декабре).

"Все, что будет происходить в конце июля, будет слишком похожим на несколько недель ранее: возможны новые исторические максимумы официального курса, но в прямом смысле такие рекорды будут копеечными. Зато после роста курс всегда будет немного снижать. Предполагаем, что уже через несколько недель, возможно, за месяц-полтора, можно будет сказать: доллар уже не опустится ниже 41 гривен", - сказал банкир.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что с 22 по 28 июля и до конца месяца основные показатели рынка будут следующими.

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 40,5-41,5 грн/доллар и 43,5-45,5 грн/евро, а наличном рынке – 40,7-42 грн/доллар и 43,5-46,5 грн/евро /евро.

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Рынок предчувствует изменения, в воздухе "запах" новых валютных курсов. Однако никаких сенсаций ждать не стоит. В то же время чем ближе к осени, тем заметнее станет смещение рамок курсовых коридоров", - констатировал банкир.