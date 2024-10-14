Чи зросло критично споживання світла через похолодання: "Укренерго" дало відповідь

Похолодання в Україні викликало збільшення споживання електроенергії. Проте наразі споживання відповідає сезонним показникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, сьогодні, 14 жовтня, рівень споживання станом на 9:30 був таким же, як у цей час попереднього робочого дня - у п’ятницю, 11 жовтня.
Вчора максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,2% більше, ніж у неділю 6 жовтня. Причина такої динаміки - похолодання у більшості регіонів України.
За даними "Укренерго", через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 553 населені пункти в Україні.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Через негоду на ранок були знеструмлені 30 населених пунктів у Дніпропетровській, Чернігівській і Волинській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі у Кіровоградській і Запорізькій областях.
Росія продовжує атаки на українську енергетику, зокрема у прифронтових регіонах.
Поки в Україні не запроваджують відключення світла. Але українців вже попередили, що майбутня зима може бути нелегкою.
Також в Україну вже прийшло осіннє похолодання. Синоптики прогнозують подальший спад температури повітря. Енергетики зазначають, що поки відключення світла не будуть запроваджувати, оскільки заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними.
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