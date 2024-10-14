Возросло ли критически потребление света из-за похолодания: "Укрэнерго" дало ответ

Похолодание в Украине привело к увеличению потребления электроэнергии. Однако потребление соответствует сезонным показателям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечается, сегодня, 14 октября, уровень потребления на 9:30 был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 11 октября.
Вчера максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,2% больше, чем в воскресенье, 6 октября. Причина такой динамики - похолодания в большинстве регионов Украины.
По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 553 населенных пункта в Украине.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Из-за непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской и Запорожской областях.
Россия продолжает атаки на украинскую энергетику, в частности, в прифронтовых регионах.
Пока в Украине не вводят отключения света. Но украинцев уже предупредили, что предстоящая зима может быть нелегкой.
Также в Украину уже пришло осеннее похолодание. Синоптики прогнозируют дальнейшее падение температуры воздуха. Энергетики отмечают, что пока отключения света не будут вводить, поскольку прогнозируемые заморозки не будут протяженными.
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