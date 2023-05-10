Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ

Ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової " Громадському радіо ".

Як зазначила Рожкова, сьогодні банки в залежності від свого розміру та стратегії пропонують ставки від 12,5% до 16% річних.

За її словами, НБУ прогнозує, що інфляція в Україні цього року може уповільнитися до 15%.

"Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якійсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить", - сказала заступник голови НБУ.