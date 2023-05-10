Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ

Ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой " Громадському радіо ".

Как отметила Рожкова, сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5 до 16% годовых.

По ее словам, НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине в этом году может замедлиться до 15%.

"Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключительно, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит", - сказала замглавы НБУ.