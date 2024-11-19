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Чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до зими: оцінка військового

Фото: військовий оцінив, чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до зими (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Російські окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ Харківської області до зими. А якщо у ЗСУ буде достатньо озброєння та особового складу, то взяти місто загарбникам взагалі не вдасться.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Андрій Отченаш, командир екіпажу безпілотних авіакомплексів "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

"Подивіться на Часів Яр, деякі експерти казали, що його заберуть за місяць, а деякі казали, що Київ візьмуть за три дні, а нормальні експерти скажуть, що росіяни візьмуть дещо інше... Тому я більш як впевнений, що Куп'янськ витримає точно до зими. Дай Боже витримає всю зиму, витримає і далі", - сказав Отченаш.

На його думку, говорити про негативні сценарії для Куп'янська зарано. Адже українські військові роблять усе можливе для того, щоб знищити ворога.

"Якщо буде нормальне поповнення, якщо в Силах оборони буде нормальне озброєння противнику не вдасться взяти Куп'янськ і не вдасться взяти багато інших міст. З урахуванням того, що в Силах оборони, в тому числі в бригаді "Рубіж" надзвичайний дефіцит особового складу ситуація ускладнюється і буде ускладнюватись надалі", - зазначив військовий.

Ситуація під Куп'янськом

Нагадаємо, нещодавно українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Тоді частина росіян для відвернення уваги переодягнулася у форму ЗСУ, та атакувала у чотири хвилі.

Пізніше сервіс DeepState писав про те, що після штурмів деякі росіяни розбіглися по будинках у Куп'янську. За словами місцевої влади, окупантів знищили, їм не вдалося закріпитися у місті.

Генштаб ЗСУ також заявив, що інформація про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

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