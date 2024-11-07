Чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до Нового року: оцінка військового

Російські окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ Харківської області до Нового року. Ситуація на цьому напрямку залежить від того, як швидко ворог зможе поповнювати ресурси.

"Звісно, у противника є завдання з окупації Куп'янська повною мірою. Чи вдасться противнику до кінця року реалізувати це завдання, на моє переконання - ні", - сказав Федоренко.

За його словами, дуже багато чого залежить від постачання зброї та боєприпасів, а також від того, які сили та засоби буде використовувати противник на Куп'янському напрямку, як буде поповнювати втрати в артилерії, броньованій техніці та особовому складі.