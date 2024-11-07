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Чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до Нового року: оцінка військового

Куп‘янськ, Харківська область, Четвер 07 листопада 2024 18:31
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Чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до Нового року: оцінка військового Фото: військовий оцінив, чи зможуть росіяни захопити Куп'янськ до Нового року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Російські окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ Харківської області до Нового року. Ситуація на цьому напрямку залежить від того, як швидко ворог зможе поповнювати ресурси.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка.

"Звісно, у противника є завдання з окупації Куп'янська повною мірою. Чи вдасться противнику до кінця року реалізувати це завдання, на моє переконання - ні", - сказав Федоренко.

За його словами, дуже багато чого залежить від постачання зброї та боєприпасів, а також від того, які сили та засоби буде використовувати противник на Куп'янському напрямку, як буде поповнювати втрати в артилерії, броньованій техніці та особовому складі.

Росіяни хочуть захопити Куп'янськ до Нового року

Нагадаємо, нещодавно військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповідав, що російські військові планують класичне охоплення міста. Загалом їх план передбачає захоплення Куп'янська до Нового року.

Він пояснив, що основна задача військових РФ - дійти до Куп'янська, сформувавши одночасно можливість удару з Півночі, Сходу та Півдня.

Додамо, за даними начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, у кінці жовтня російські окупанти перебували вже за 2,5-3 кілометри від Куп’янська.

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