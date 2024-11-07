Смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года: оценка военного
Российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск Харьковской области до Нового года. Ситуация на этом направлении зависит от того, как быстро враг сможет пополнять ресурсы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.
"Конечно, у противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу, по моему убеждению - нет", - сказал Федоренко.
По его словам, очень многое зависит от снабжения оружием и боеприпасами, а также от того, какие силы и средства будет использовать противник на Купянском направлении, как будет восполнять потери в артиллерии, бронированной технике и личном составе.
Россияне хотят захватить Купянск до Нового года
Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что российские военные планируют классический охват города. В целом их план предусматривает захват Купянска до Нового года.
Он пояснил, что основная задача военных РФ - дойти до Купянска, сформировав одновременно возможность удара с Севера, Востока и Юга.
Добавим, по данным начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, в конце октября оккупанты находились уже в 2,5-3 километрах от Купянска.
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