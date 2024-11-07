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Смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года: оценка военного

Купянск, Харьковская область, Четверг 07 ноября 2024 18:31
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Смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года: оценка военного Фото: военный оценил, смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск Харьковской области до Нового года. Ситуация на этом направлении зависит от того, как быстро враг сможет пополнять ресурсы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.

"Конечно, у противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу, по моему убеждению - нет", - сказал Федоренко.

По его словам, очень многое зависит от снабжения оружием и боеприпасами, а также от того, какие силы и средства будет использовать противник на Купянском направлении, как будет восполнять потери в артиллерии, бронированной технике и личном составе.

Россияне хотят захватить Купянск до Нового года

Напомним, недавно военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал, что российские военные планируют классический охват города. В целом их план предусматривает захват Купянска до Нового года.

Он пояснил, что основная задача военных РФ - дойти до Купянска, сформировав одновременно возможность удара с Севера, Востока и Юга.

Добавим, по данным начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, в конце октября оккупанты находились уже в 2,5-3 километрах от Купянска.

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