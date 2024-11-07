Смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года: оценка военного

Фото: военный оценил, смогут ли россияне захватить Купянск до Нового года (Getty Images)

Российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск Харьковской области до Нового года. Ситуация на этом направлении зависит от того, как быстро враг сможет пополнять ресурсы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.

"Конечно, у противника есть задача по оккупации Купянска в полной мере. Удастся ли противнику до конца года реализовать эту задачу, по моему убеждению - нет", - сказал Федоренко. По его словам, очень многое зависит от снабжения оружием и боеприпасами, а также от того, какие силы и средства будет использовать противник на Купянском направлении, как будет восполнять потери в артиллерии, бронированной технике и личном составе.