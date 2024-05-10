Чи зможуть росіяни захопити Харків: відповідь експерта

За його словами, приблизно 70 тисяч військових чи трохи менше окупанти задіяли під Авдіївкою та Бахмутом. З іншого боку, навряд чи там вони зібралися "на перекур".

На думку експерта, угруповання можуть перемістити як на якусь іншу ділянку фронту, так і розпочати її силами тактичні дії на північному сході в Харківській, Чернігівській або Сумській областях. Загарбники можуть спробувати атакувати, щоб розтягнути українську оборону.

"Можна погодитися, що в такій кількості ці війська не штурмуватимуть в лоб чи в обхід Харкова. Але так само правильно і те, що вони не сидітимуть без діла. Їх можуть задіяти в тактичних наступальних діях на північному сході або для швидкого переміщення кудись на іншу ділянку, де вже заплановано наступ", – пояснив Гетьман.