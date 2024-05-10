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Чи зможуть росіяни захопити Харків: відповідь експерта

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Валерія Поліщук

Російські загарбники в прикордонній Курській області на сьогоднішній день зосередили до 70 тисяч військових. З такою кількістю їм буде нереально захопити Харків.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, приблизно 70 тисяч військових чи трохи менше окупанти задіяли під Авдіївкою та Бахмутом. З іншого боку, навряд чи там вони зібралися "на перекур".

На думку експерта, угруповання можуть перемістити як на якусь іншу ділянку фронту, так і розпочати її силами тактичні дії на північному сході в Харківській, Чернігівській або Сумській областях. Загарбники можуть спробувати атакувати, щоб розтягнути українську оборону.

"Можна погодитися, що в такій кількості ці війська не штурмуватимуть в лоб чи в обхід Харкова. Але так само правильно і те, що вони не сидітимуть без діла. Їх можуть задіяти в тактичних наступальних діях на північному сході або для швидкого переміщення кудись на іншу ділянку, де вже заплановано наступ", – пояснив Гетьман. 

Наступ РФ на Харків

Останнім часом у ЗМІ шириться інформація про те, що російські окупанти планують новий наступ на Харків та Суми. Українська влада заявляє, що навіть якщо такі плани й існують, їх реалізація малоймовірна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте, за його словами, російська армія не має достатньо сил, щоб захопити ці два великих міста на сході України.

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