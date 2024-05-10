Смогут ли россияне захватить Харьков: ответ эксперта

Российские захватчики в приграничной Курской области на сегодняшний день сосредоточили до 70 тысяч военных. С таким количеством им будет нереально захватить Харьков.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
По его словам, примерно 70 тысяч военных или чуть меньше оккупанты задействовали под Авдеевкой и Бахмутом. С другой стороны, вряд ли там они собрались "на перекур".
По мнению эксперта, группировку могут переместить как на какой-то другой участок фронта, так и начать ее силами тактические действия на северо-востоке в Харьковской, Черниговской или Сумской областях. Захватчики могут попытаться атаковать, чтобы растянуть украинскую оборону.
"Можно согласиться, что в таком количестве эти войска не будут штурмовать в лоб или в обход Харькова. Но так же правильно и то, что они не будут сидеть без дела. Их могут задействовать в тактических наступательных действиях на северо-востоке или для быстрого перемещения куда-то на другой участок, где уже запланировано наступление", - пояснил Гетьман.
В последнее время в СМИ распространяется информация о том, что российские оккупанты планируют новое наступление на Харьков и Сумы. Украинские власти заявляют, что даже если такие планы и существуют, их реализация маловероятна.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня. Однако, по его словам, российская армия не имеет достаточно сил, чтобы захватить эти два крупных города на востоке Украины.
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