Чи зможуть росіяни прорватися до Куп'янська до кінця року: думка експертів

За словами, військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, поки неясно, як часто противник намагатиметься це повторити, як і те, чи зможе він закріпитися.

Як зазначає експерт, те, що окупанти заїхали до району Заоскілля, подолавши майже 4 км по єдиній прямій дорозі від Лимана Першого, - тривожний дзвінок.

"Я не розумію, як вдалося допустити такий заїзд. Якщо таке повторюватиметься, то найближчим часом у них може з'явитися можливість закріпитися на околицях Куп'янська. Якщо наш контроль буде посилено, то до кінця року у них це не вийде. Все залежить від того, які будуть зроблені висновки", – каже співрозмовник.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що ворог прагне взяти під контроль ключовий залізничний вузол на сході Харківської області. Тому що в такому разі зможе не лише рухатись на південь уздовж Оскола, але й надалі сформувати ударний плацдарм на Слов'янськ та Краматорськ.