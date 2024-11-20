Смогут ли россияне прорваться в Купянск до конца года: мнение экспертов

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, пока неясно, как часто противник будет пытаться это повторить, как и то, сможет ли он закрепиться.

Как отмечает эксперт, то, что оккупанты заехали в район Заосколья, преодолев почти 4 км по единственной прямой дороге от Лимана Первого, - тревожный звонок.

"Я не понимаю, как удалось допустить такой заезд. Если такое будет повторяться, то в ближайшее время у них может появиться возможность закрепиться на окраинах Купянска. Если наш контроль будет усилен, то до конца года у них это не получится. Все зависит от того, какие будут сделаны выводы", - говорит собеседник.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что враг стремится взять под контроль ключевой железнодорожный узел на востоке Харьковской области. Потому что в таком случае сможет не только двигаться на юг вдоль Оскола, но и в дальнейшем сформировать ударный плацдарм на Славянск и Краматорск.