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Смогут ли россияне прорваться в Купянск до конца года: мнение экспертов

Фото: эксперты оценили, смогут ли россияне прорваться в Купянск до конца 2024 года (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

В ближайшее время у РФ может появиться возможность закрепиться в окрестностях Купянска. В частности, недавно оккупанты смогли преодолеть почти 4 км по единственной прямой дороге в сторону города.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, пока неясно, как часто противник будет пытаться это повторить, как и то, сможет ли он закрепиться.

Как отмечает эксперт, то, что оккупанты заехали в район Заосколья, преодолев почти 4 км по единственной прямой дороге от Лимана Первого, - тревожный звонок.

"Я не понимаю, как удалось допустить такой заезд. Если такое будет повторяться, то в ближайшее время у них может появиться возможность закрепиться на окраинах Купянска. Если наш контроль будет усилен, то до конца года у них это не получится. Все зависит от того, какие будут сделаны выводы", - говорит собеседник.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что враг стремится взять под контроль ключевой железнодорожный узел на востоке Харьковской области. Потому что в таком случае сможет не только двигаться на юг вдоль Оскола, но и в дальнейшем сформировать ударный плацдарм на Славянск и Краматорск.

Ситуация в районе Купянска

Около недели назад РБК-Украина писало, что российские десантники попытались прорваться в пределы Купянска. Генштаб заверил, что украинские воины уничтожили всю бронетехнику противника и ликвидировали значительную часть его силы, город остается под контролем ВСУ.

Анализируя ситуацию в районе города, в Минобороны Британии отмечали, что российская армия активизировала наступательные действия возле Купянска. В частности, военные подтвердили, что войска РФ вышли к реке Оскол.

При этом, буквально 18 ноября президент Владимир Зеленский побывал в Купянске. До этого он посетил Покровск.

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