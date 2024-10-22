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Чи зможуть росіяни форсувати Оскіл на Куп'янському напрямку: пояснення експерта

Фото: річка Оскіл (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Українські військові збудували міцні позиції на західному березі річки Оскіл. Тому росіяни не зможуть форсувати її.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

За його словами, західний берег річки Оскіл не є панівними важливими висотами, там гірський кряж, на якому закріпились українські військові. Вони побудували там надійні фортифікації.

"Вони там не просто побудовані, там обладнані позиції, артилерія пристріляла усі сектора, підходи. І там є дротовий зв'язок який не глушиться РЕБом, там все підготовлено. Ті люди, які там знаходяться з бойовим досвідом, тримають оборони  і кажуть, що дійти до річки Оскіл шанси у росіян теоретично є, форсувати - ні, у будь-якій кількості. Форсувати річку Оскіл їм просто не вдасться взагалі", - заявив Гетьман.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На ранок 20 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося 16 атак. Сили оборони відбивали штурми біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. ЗСУ досягли успіху під Куп'янськом, де спецпризначенці ГУР зачистили село Кругляківку.

Британська розвідка повідомляє, що Росія продовжує атаки на східному березі річки Оскіл у Харківській області та прогнозує можливе просування окупантів.

Днями бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл, у випадку успіху це б дозволило окупантам розширити наступ на Куп'янському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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