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Пішли на штурм із технікою. НГУ відбила спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл

Куп'янськ, Неділя 20 жовтня 2024 09:52
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Пішли на штурм із технікою. НГУ відбила спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл Фото: НГУ відбила спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл. Це б дозволило окупантам розширити наступ на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Росіяни намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі", - йдеться у повідомленні.

Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку відбили спільними зусиллями батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.

"Загалом було знищено 8 БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21 окупанта, ще 26 поранено", - констатували у Нацгвардії.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За даними на ранок 20 жовтня на Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

Зокрема, як наголошують у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ мали успіх під Куп’янськом. Зокрема, днями спецпризначенці ГУР зачистили від росіян село Кругляківку Куп’янського району.

Водночас, за даними британських розвідників, Росія продовжує атаки на східному березі річки Оскіл у Харківській області. У Міноборони Британії прогнозують ймовірне просування окупантів у цьому районі.

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