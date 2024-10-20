Пішли на штурм із технікою. НГУ відбила спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл

Бійці Нацгвардії відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл. Це б дозволило окупантам розширити наступ на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію .

"Росіяни намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі", - йдеться у повідомленні.

Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку відбили спільними зусиллями батальйон ударних БПЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр.

"Загалом було знищено 8 БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21 окупанта, ще 26 поранено", - констатували у Нацгвардії.