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Смогут ли россияне форсировать Оскол на Купянском направлении: объяснение эксперта

Фото: река Оскол (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Украинские военные построили прочные позиции на западном берегу реки Оскол. Поэтому россияне не смогут ее форсировать.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

По его словам, западный берег реки Оскол не является главенствующими важными высотами, там горный кряж, на котором закрепились украинские военные. Они выстроили там надежные фортификации.

"Они там не просто построены, там оборудованы позиции, артиллерия пристреляла все сектора, подходы. И там есть проводная связь, которая не глушится РЭБом, там все подготовлено. Те люди, которые там находятся с боевым опытом, держат обороны и говорят, что дойти до реки Оскол шансы у россиян теоретически есть, форсировать - нет, в любом количестве. Форсировать реку Оскол им просто не удастся вообще", - заявил Гетьман.

Ситуация на Купянском направлении

К утру 20 октября на Купянском направлении произошло 16 атак. Силы обороны отражали штурмы возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. ВСУ преуспели под Купянском, где спецназовцы ГУР зачистили село Кругляковку.

Британская разведка сообщает, что Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области и прогнозирует возможное продвижение оккупантов.

На дняхбойцы Нацгвардии отразили попытку россиян захватить переправу через реку Оскол, в случае успеха это позволило бы оккупантам расширить наступление на Купянском направлении.

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