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В "Укр Армо Тех" пояснили, чи зможуть роботи замінити бронемашини у майбутньому

12:35 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: НРК не зможуть замінити бронемашини у майбутньому (прес-служба компанії)

Наземні роботизовані комплекси не зможуть замінити класичні бронеавтомобілі з водіями, адже вони виконують різні завдання.

Про це розповів генеральний директор "Укр Армо Тех" Геннадій Хіргій у інтерв'ю РБК-Україна.

"Там, де задачу може виконати роботизований комплекс, нема чого робити важкій "броні" ще і з людьми, які наражаються на небезпеку. Але, на жаль, не всюди і не завжди НРК може замінити військового, який має пересуватися на захищеній техніці", - заявив Хіргій.

За його словами, коли йдеться про підвоз боєкомплекту чи продуктів, то тут корисні НРК, але у випадку евакуації поранених, як правило, необхідна наявність як мінімум на другому етапі захищеного "медеваку".

"Ми як виробники і машин, і НРК можемо запевнити: НРК не скасовує бронемашину так само, як дрон не скасував артилерію. Це новий інструмент, який не прибирає існуючі завдання, але дозволяє розподіляти їх розумніше й менше ризикувати життям і здоров’ям людей", - додав генеральний директор "Укр Армо Тех".

Він також підкреслив, що на фронті важливе грамотне поєднання різних видів техніки для виконання місій. На першому місці – безпека людей і доцільність. Фронту сьогодні потрібні і бронемашини, і НРК, і їх потрібно багато.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

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