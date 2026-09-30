В "Укр Армо Тех" пояснили, чи зможуть роботи замінити бронемашини у майбутньому
Наземні роботизовані комплекси не зможуть замінити класичні бронеавтомобілі з водіями, адже вони виконують різні завдання.
Про це розповів генеральний директор "Укр Армо Тех" Геннадій Хіргій у інтерв'ю РБК-Україна.
"Там, де задачу може виконати роботизований комплекс, нема чого робити важкій "броні" ще і з людьми, які наражаються на небезпеку. Але, на жаль, не всюди і не завжди НРК може замінити військового, який має пересуватися на захищеній техніці", - заявив Хіргій.
За його словами, коли йдеться про підвоз боєкомплекту чи продуктів, то тут корисні НРК, але у випадку евакуації поранених, як правило, необхідна наявність як мінімум на другому етапі захищеного "медеваку".
"Ми як виробники і машин, і НРК можемо запевнити: НРК не скасовує бронемашину так само, як дрон не скасував артилерію. Це новий інструмент, який не прибирає існуючі завдання, але дозволяє розподіляти їх розумніше й менше ризикувати життям і здоров’ям людей", - додав генеральний директор "Укр Армо Тех".
Він також підкреслив, що на фронті важливе грамотне поєднання різних видів техніки для виконання місій. На першому місці – безпека людей і доцільність. Фронту сьогодні потрібні і бронемашини, і НРК, і їх потрібно багато.
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.
Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.