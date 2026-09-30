ua en ru
Ср, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

В "Укр Армо Тех" пояснили, чи зможуть роботи замінити бронемашини у майбутньому

12:35 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
В "Укр Армо Тех" пояснили, чи зможуть роботи замінити бронемашини у майбутньому Фото: НРК не зможуть замінити бронемашини у майбутньому (прес-служба компанії)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Наземні роботизовані комплекси не зможуть замінити класичні бронеавтомобілі з водіями, адже вони виконують різні завдання.

Про це розповів генеральний директор "Укр Армо Тех" Геннадій Хіргій у інтерв'ю РБК-Україна.

"Там, де задачу може виконати роботизований комплекс, нема чого робити важкій "броні" ще і з людьми, які наражаються на небезпеку. Але, на жаль, не всюди і не завжди НРК може замінити військового, який має пересуватися на захищеній техніці", - заявив Хіргій.

За його словами, коли йдеться про підвоз боєкомплекту чи продуктів, то тут корисні НРК, але у випадку евакуації поранених, як правило, необхідна наявність як мінімум на другому етапі захищеного "медеваку".

"Ми як виробники і машин, і НРК можемо запевнити: НРК не скасовує бронемашину так само, як дрон не скасував артилерію. Це новий інструмент, який не прибирає існуючі завдання, але дозволяє розподіляти їх розумніше й менше ризикувати життям і здоров’ям людей", - додав генеральний директор "Укр Армо Тех".

Він також підкреслив, що на фронті важливе грамотне поєднання різних видів техніки для виконання місій. На першому місці – безпека людей і доцільність. Фронту сьогодні потрібні і бронемашини, і НРК, і їх потрібно багато.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВПК Miltech Вторгнення Росії до України
Новини
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Україна закупить десятки тисяч снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони, - Bloomberg
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"