В "Укр Армо Тех" пояснили, чи зможуть роботи замінити бронемашини у майбутньому

"Там, де задачу може виконати роботизований комплекс, нема чого робити важкій "броні" ще і з людьми, які наражаються на небезпеку. Але, на жаль, не всюди і не завжди НРК може замінити військового, який має пересуватися на захищеній техніці", - заявив Хіргій.

За його словами, коли йдеться про підвоз боєкомплекту чи продуктів, то тут корисні НРК, але у випадку евакуації поранених, як правило, необхідна наявність як мінімум на другому етапі захищеного "медеваку".

"Ми як виробники і машин, і НРК можемо запевнити: НРК не скасовує бронемашину так само, як дрон не скасував артилерію. Це новий інструмент, який не прибирає існуючі завдання, але дозволяє розподіляти їх розумніше й менше ризикувати життям і здоров’ям людей", - додав генеральний директор "Укр Армо Тех".

Він також підкреслив, що на фронті важливе грамотне поєднання різних видів техніки для виконання місій. На першому місці – безпека людей і доцільність. Фронту сьогодні потрібні і бронемашини, і НРК, і їх потрібно багато.