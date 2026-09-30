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Смогут ли НРК заменить бронемашины в будущем: мнение производителя

12:35 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Смогут ли НРК заменить бронемашины в будущем: мнение производителя Фото: НРК не смогут заменить бронемашину в будущем (пресс-служба компании)
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Наземные роботизированные комплексы не смогут заменить классические бронеавтомобили с водителями, они выполняют различные задачи.

Об этом рассказал генеральный директор "Укр Армо Тех" Геннадий Хиргий в интервью РБК-Украина .

"Там, где задачу может выполнить роботизированный комплекс, нечего делать тяжелой "броне" еще и с людьми, подвергающимися опасности. Но, к сожалению, не везде и не всегда НРК может заменить военного, который должен передвигаться на защищенной технике", - заявил Хиргий.

По его словам, когда речь идет о подвозе боекомплекта или продуктов, то здесь полезны НРК, но в случае эвакуации раненых, как правило, необходимо наличие как минимум на втором этапе защищенного "медевака".

"Мы как производители и машин, и НРК можем заверить: НРК не отменяет бронемашину так же, как дрон не отменил артиллерию. Это новый инструмент, который не убирает существующие задачи, но позволяет распределять их разумнее и меньше рисковать жизнью и здоровьем людей", - добавил генеральный директор "Укр Армо Тех".

Он также подчеркнул, что на фронте важно грамотное сочетание разных видов техники для выполнения миссий. На первом месте – безопасность людей и целесообразность. Фронту сегодня нужны и бронемашины, и НРК, и их нужно много.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.

Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

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