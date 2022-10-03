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Чи зможе Україна вступити до ЄС за 2 роки, - відповідь посла

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 10:24
Чи зможе Україна вступити до ЄС за 2 роки, - відповідь посла Фото: голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас (flickr.com)
Автор: Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Посол ЄС Матті Маасікас оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу за два роки. Таке прагнення українського керівництва він назвав "оптимістичним, енергійним та рішучим".

Про це Маасікас сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол ЄС відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - заявив він.

Маасікас зазначив, що після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.

"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час її нещодавнього (15 вересня, - ред.) візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив посол.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна не може приєднатися до ЄС до 2024 року. Бо це рішення не залежить лише від України.

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