ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сможет ли Украина вступить в ЕС через 2 года, - ответ посла

Новина українською →
Киев, Понедельник 03 октября 2022 10:24
Сможет ли Украина вступить в ЕС через 2 года, - ответ посла Фото: глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Посол ЕС Матти Маасикас оценил перспективы вступления Украины в Европейский союз через два года. Такое стремление украинского руководства он назвал "оптимистичным, энергичным и решительным".

Об этом Маасикас сказал в интервью РБК-Украина.

Посол ЕС отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - заявил он.

Маасикас отметил, что после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.

"Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, - ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - отметил посол.

Напомним, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не может присоединиться к ЕС до 2024 года. Поскольку это решение не зависит только от Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вступление в ЕС
NEWS
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться