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Чи зможе Словаччина припинити поставки електроенергії в Україну: відповідь Шмигаля

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 11:12
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Чи зможе Словаччина припинити поставки електроенергії в Україну: відповідь Шмигаля Фото:
Автор: Олександр Білоус

Погрози прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припини постачання електроенергії в Україну поки не реалізувалися. Технічно це зробити досить складно через європейські правила.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді", - сказав він.

Шмигаль окреслив технічні обставини питання. "Фактично Словаччина і словацька енергомережа є частиною об'єднаної. Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії", - розповів прем’єр.

За його словами, Польща й інші сусіди заявили, що готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

"Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об'єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує", - додав він.

Тому наголосив Шмигаль, станом на сьогодні якоїсь загрози щодо зменшення або обмеження об'ємів імпорту електроенергії в нас немає. "Ми отримуємо електроенергію... Електроенергія надходить, імпортується, і зі Словаччини в тому числі", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу до Європи через закінчення контракту. Це викликало бурхливу реакцію прем’єр-міністра Роберта Фіцо через те, що Словаччина втрачає транзитні кошти, які вона отримувала від Москви.

Зокрема Фіцо неодноразово заявляв, що хоче припинити поставки електроенергії в Україну, чия енергосистема дуже постраждала через російські повітряні удари.

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