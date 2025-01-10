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Сможет ли Словакия прекратить поставки электроэнергии в Украину: ответ Шмыгаля

Украина, Пятница 10 января 2025 11:12
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Сможет ли Словакия прекратить поставки электроэнергии в Украину: ответ Шмыгаля Фото:
Автор: Александр Белоус

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекрати поставки электроэнергии в Украину пока не реализовались. Технически это сделать достаточно сложно из-за европейских правил.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Относительно импорта электроэнергии. Мы на прямом контакте с Европейской комиссией. Как только премьер Словакии объявил об угрозе остановки импорта электроэнергии в Украину, Министерство энергетики немедленно обратилось во все три учреждения: Европейскую комиссию, Европейскую объединенную энергетическую сеть и в Энергетическое сообщество. Реакция была, мы имеем ответы", - сказал он.

Шмыгаль очертил технические обстоятельства вопроса. "Фактически Словакия и словацкая энергосеть является частью объединенной. То есть даже если бы они технически смогли закрыть на ремонт, на какой-то короткий период свои входы в Украину, то согласно правилам объединенного рынка, пропорционально между другими странами-поставщиками перераспределяется соответствующий объем электроэнергии", - рассказал премьер.

По его словам, Польша и другие соседи заявили, что готовы сотрудничать с Украиной в случае необходимости.

"Но такие решения должны приниматься не словацкими операторами, а собственно объединенной энергосетью. И Европейская комиссия за этим очень внимательно следит", - добавил он.

Поэтому подчеркнул Шмыгаль, по состоянию на сегодня какой-то угрозы по уменьшению или ограничению объемов импорта электроэнергии у нас нет. "Мы получаем электроэнергию... Электроэнергия поступает, импортируется, и из Словакии в том числе", - сказал премьер.

Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в Европу из-за окончания контракта. Это вызвало бурную реакцию премьер-министра Роберта Фицо из-за того, что Словакия теряет транзитные деньги, которые она получала от Москвы.

В частности Фицо неоднократно заявлял, что хочет прекратить поставки электроэнергии в Украину, чья энергосистема сильно пострадала из-за российских воздушных ударов.

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