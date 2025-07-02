Чи зможе РФ щодня запускати по Україні 400-500 "Шахедів": відповідь Буданова
Росіяни час від часу можуть запускати по Україні одночасно до 500 ударних безпілотників типу "Шахед", але не кожного дня. Для таких масових пусків їм необхідно накопичувати дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
"Випускати щодня по 450-500 "Шахедів" – нереально це робити. Періодично робити, на жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному залпі", - заявив Буданов.
Керівник ГУР також зазначив, що російські інженери удосконалюють антени до ударних дронів, переходячи на 16-канальні вироби.
"Ці антени зараз виробляє РФ, а розробив цю СRPA-антену у нас тут, в Україні інженер. Це нікому не було потрібно на початку 2000-х, і він поїхав у Росію. Зараз один з них загинув трагічно якимось чином, а один ще живе. Ну, теж, мабуть, недовго", - додав керівник Головного управління розвідки Міноборони.
Армія РФ нарощує дронові атаки?
Наприкінці травня та на початку червня деякі військові експерти та ЗМІ припускали, що Росія нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну. Як зазначали в мережі, ворог нібито планує за один раз буде випускати по тисячі безпілотників.
Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, що в ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - знешкодили.
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