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Сможет ли РФ ежедневно запускать по Украине 400-500 "Шахедов": ответ Буданова

Среда 02 июля 2025 11:46
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Сможет ли РФ ежедневно запускать по Украине 400-500 "Шахедов": ответ Буданова Фото: РФ не сможет ежедневно запускать по Украине 400-500 "Шахедов" (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Россияне время от времени могут запускать по Украине одновременно до 500 ударных беспилотников типа "Шахед", но не каждый день. Для таких массовых пусков им необходимо накапливать дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Выпускать ежедневно по 450-500 "Шахедов" - нереально это делать. Периодически делать, к сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином залпе", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что российские инженеры совершенствуют антенны к ударным дронам, переходя на 16-канальные изделия.

"Эти антенны сейчас производит РФ, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - добавил руководитель Главного управления разведки Минобороны.

Армия РФ наращивает дроновые атаки?

В конце мая и в начале июня некоторые военные эксперты и СМИ предполагали, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину. Как отмечали в сети, враг якобы планирует за один раз будет выпускать по тысяче беспилотников.

Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - сказал Игнат.

Напомним, что в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - обезвредили.

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