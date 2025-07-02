Сможет ли РФ ежедневно запускать по Украине 400-500 "Шахедов": ответ Буданова

Россияне время от времени могут запускать по Украине одновременно до 500 ударных беспилотников типа "Шахед", но не каждый день. Для таких массовых пусков им необходимо накапливать дроны.

"Выпускать ежедневно по 450-500 "Шахедов" - нереально это делать. Периодически делать, к сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином залпе", - заявил Буданов.

Руководитель ГУР также отметил, что российские инженеры совершенствуют антенны к ударным дронам, переходя на 16-канальные изделия.

"Эти антенны сейчас производит РФ, а разработал эту СRPA-антенну у нас здесь, в Украине инженер. Это никому не было нужно в начале 2000-х, и он уехал в Россию. Сейчас один из них погиб трагически каким-то образом, а один еще живет. Ну, тоже, видимо, недолго", - добавил руководитель Главного управления разведки Минобороны.