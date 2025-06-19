Чи зможе євро посунути долар з першого місця: Лагард назвала три передумови

Долар залишається головною резервною валютою у світі. Щоб ця роль перейшла до євро, потрібно виконання трьох передумов.
Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх виступ під час конференції НБУ в Києві, яка транслюється на Youtube.
Як зазначила Лагард, зараз частка євро у резервах центральних банків світу становить приблизно 20%. "Це друга найбільша резервна валюта у світі", - сказала вона
За її словами, також важливим є золото, яке суттєво збільшило вартість і частку, враховуючи нинішню невизначеність.
"Основною резервною валютою є долар. Його роль з часом трохи зменшується, вже 58% резервів. Майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко", - сказала голова ЄЦБ.
Лагард згадала свою нещодавню промову в Берліні, в якій вона виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою.
"Її є три. Перший - геополітичні, другі - економічні, треті правові", - сказала вона.
За її словами, на геополітичному фронті країна, яка претендує на таку роль, повинна продемонструвати, що вона є торговим партнером. У Європі є 72 договори з партнерами, це 40% міжнародної торгівлі. "Чи це достатньо, чи треба більше, чи є у нас чітка стратегія?" - сказала вона.
Крім того, на цьому фронті потрібна надійність та здатність себе захищати, і в цьому плані країни, зокрема, Німеччина, роблять кроки, повідомила вона.
"Другий елемент, який є необхідним, це економічна міць. І вам потрібно бути територією, яка приваблива для інвестицій. Вам потрібна надійна фіскальна політика, але ви також потрібні залучати капітал", - розповіла голова ЄЦБ.
Лагард закликала до реформ фінансового сектору ЄС, щоб мати можливість залучати капітал.
"Третій компонент - це довіра, впевненість, яку мають економічні агенти щодо євро", - сказала вона. За її словами необхідно виконувати правила міжнародного валютного порядку. "Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт має виконуватися, і це має підтримуватися нашими судами", - додала вона. Лагард
"Оце три стовпи, які будуть необхідні для будь-якої валюти, щоб сподіватися на законних умовах стати резервною валютою", - констатувала вона.
Нагадаємо, глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що настає "глобальний момент євро" - тобто можливість посилення ролі єдиної європейської валюти як альтернативного резервного активу на тлі геополітичних та економічних зрушень.
Однак віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив, що фінансова архітектура єврозони ще далека від рівня США, тому євро не може претендувати на заміну долара як світової резервної валюти в найближчій перспективі.
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