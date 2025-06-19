Чи зможе євро посунути долар з першого місця: Лагард назвала три передумови

Як зазначила Лагард, зараз частка євро у резервах центральних банків світу становить приблизно 20%. "Це друга найбільша резервна валюта у світі", - сказала вона

За її словами, також важливим є золото, яке суттєво збільшило вартість і частку, враховуючи нинішню невизначеність.

"Основною резервною валютою є долар. Його роль з часом трохи зменшується, вже 58% резервів. Майбутнє покаже, але я не думаю, що ця ситуація зміниться дуже швидко", - сказала голова ЄЦБ.

Три фактори

Лагард згадала свою нещодавню промову в Берліні, в якій вона виклала три передумови для того, щоб євро став головною резервною валютою.

"Її є три. Перший - геополітичні, другі - економічні, треті правові", - сказала вона.

За її словами, на геополітичному фронті країна, яка претендує на таку роль, повинна продемонструвати, що вона є торговим партнером. У Європі є 72 договори з партнерами, це 40% міжнародної торгівлі. "Чи це достатньо, чи треба більше, чи є у нас чітка стратегія?" - сказала вона.

Крім того, на цьому фронті потрібна надійність та здатність себе захищати, і в цьому плані країни, зокрема, Німеччина, роблять кроки, повідомила вона.

"Другий елемент, який є необхідним, це економічна міць. І вам потрібно бути територією, яка приваблива для інвестицій. Вам потрібна надійна фіскальна політика, але ви також потрібні залучати капітал", - розповіла голова ЄЦБ.

Лагард закликала до реформ фінансового сектору ЄС, щоб мати можливість залучати капітал.

"Третій компонент - це довіра, впевненість, яку мають економічні агенти щодо євро", - сказала вона. За її словами необхідно виконувати правила міжнародного валютного порядку. "Якщо ми підписуємо контракт, цей контракт має виконуватися, і це має підтримуватися нашими судами", - додала вона. Лагард

"Оце три стовпи, які будуть необхідні для будь-якої валюти, щоб сподіватися на законних умовах стати резервною валютою", - констатувала вона.