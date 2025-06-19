Сможет ли евро подвинуть доллар с первого места: Лагард назвала три условия

Как отметила Лагард, сейчас доля евро в резервах центральных банков мира составляет примерно 20%. "Это вторая крупнейшая резервная валюта в мире", - сказала она

По ее словам, также важным является золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.

"Основной резервной валютой является доллар. Его роль со временем немного уменьшается, уже 58% резервов. Будущее покажет, но я не думаю, что эта ситуация изменится очень быстро", - сказала председатель ЕЦБ.

Три фактора

Лагард вспомнила свою недавнюю речь в Берлине, в которой она изложила три предпосылки для того, чтобы евро стал главной резервной валютой.

"Их есть три. Первый - геополитические, вторые - экономические, третьи правовые", - сказала она.

По ее словам, на геополитическом фронте страна, которая претендует на такую роль, должна продемонстрировать, что она является торговым партнером. В Европе есть 72 договора с партнерами, это 40% международной торговли. "Достаточно ли это, надо ли больше, есть ли у нас четкая стратегия?" - сказала она.

Кроме того, на этом фронте нужна надежность и способность себя защищать, и в этом плане страны, в частности, Германия, делают шаги, сообщила она.

"Второй элемент, который является необходимым, это экономическая мощь. И вам нужно быть территорией, которая привлекательна для инвестиций. Вам нужна надежная фискальная политика, но вы также нужны привлекать капитал", - рассказала председатель ЕЦБ.

Лагард призвала к реформам финансового сектора ЕС, чтобы иметь возможность привлекать капитал.

"Третий компонент - это доверие, уверенность, которую имеют экономические агенты относительно евро", - сказала она. По ее словам необходимо выполнять правила международного валютного порядка. "Если мы подписываем контракт, этот контракт должен выполняться, и это должно поддерживаться нашими судами", - добавила она. Лагард

"Это три столпа, которые будут необходимы для любой валюты, чтобы надеяться на законных условиях стать резервной валютой", - констатировала она.