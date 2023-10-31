Чи змінюватимуть комендантську годину в Києві: що каже Кличко

"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив міський голова.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, комендантська година у Києві діє щодня з 00:00 до 05:00. Востаннє його скорочували 26 березня 2023 року.

При цьому нещодавно правоохоронці повідомляли про те, що деякі заклади столиці продовжують працювати і під час комендантської години. За такі порушення передбачено штрафи.

Також нещодавно уряд запропонував запровадити штрафи не лише для закладів, які порушують комендантську годину, а й для громадян.