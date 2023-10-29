В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт вже у Раді

Штрафи за порушення комендантської години запровадять в Україні. Уряд пропонує карати не лише заклади, але й громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців. Поки у Раду не внесли текст законопроєкту.

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:

для громадян - від 8500 до 17 тисяч гривень;

для бізнесу - від 51 до 102 тисяч гривень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Клименко тоді наголошували, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.