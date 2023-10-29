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В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт вже у Раді

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 13:50
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В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт вже у Раді Фото: порушників комендантської години будуть штрафувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Штрафи за порушення комендантської години запровадять в Україні. Уряд пропонує карати не лише заклади, але й громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Нардепи зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195. Його напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Мета закону - встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців. Поки у Раду не внесли текст законопроєкту.

У парламенті пояснили, що пропонується ввести штрафи:

  • для громадян - від 8500 до 17 тисяч гривень;
  • для бізнесу - від 51 до 102 тисяч гривень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Клименко тоді наголошували, що штрафувати планують лише заклади. МВС пропонувало, щоб штрафи становили 34-170 тисяч гривень за перше порушення, а за повторні порушення протягом року - 340-680 тисяч гривень.

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Міністерство внутрішніх справ України штрафи полиция Верховна рада Комендантська година
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