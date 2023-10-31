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Будут ли менять комендантский час в Киеве: что говорит Кличко

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Киева пока не планируют менять комендантский час в столице. Если такое решение примут, киевлян предупредят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире канала "Киев24".

"Изменения сейчас в комендантском часе не предусматриваются. Обязательно, если будут изменения, мы будем информировать жителей, обязательно предупреждать о каких-либо изменениях. На сегодняшний день такой информации у нас нет", - заявил городской глава. 

Комендантский час в Киеве

Напомним, комендантский час в Киеве действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Последний раз его сокращали 26 марта 2023 года

При этом недавно правоохранители сообщали о том, что некоторые заведения столицы продолжают работать и во время комендантского часа. За такие нарушения предусмотрены штрафы. 

Также недавно правительство предложило ввести штрафы не только для заведений, которые нарушают комендантский час, но и для граждан. 

 

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