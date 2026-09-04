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Чи змінюватимуть комендантську годину в Харкові та області: відповідь ОВА

13:44 04.09.2026 Пт
2 хв
Влада визначилася з нічними обмеженнями в регіоні
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: комендантська година (GettyImages)

Зміни, які готуються для комендантської години в Україні, торкнулися і Харківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Думка. Новини Харкова".

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що комендантська година продовжить діяти з півночі до 5:00 ранку.

Таким чином, міняти тривалість обмежень зараз не будуть. Жителям області слід враховувати встановлений часовий проміжок при плануванні поїздок та інших справ у нічний час.

Рішення залишається чинним

Раніше Харківська ОВА вже повідомляла про встановлення режиму з 00.00 до 05.00. Рішення було ухвалене у серпні 2025 року і стосувалося Харкова та більшості громад регіону.

Наразі, згідно із заявою Синегубова, підстав для зміни цього графіка немає. Комендантська година триватиме у звичний для мешканців час – з 00:00 до 05:00.

У період дії обмежень перебування на вулицях та інших громадських місцях регулюється встановленими правилами. Тому жителям Харківської області необхідно враховувати початок комендантської години під час планування переміщень у нічний годинник.

Однак президент України Володимир Зеленський повідомив про плани переглянути чинні правила комендантської години на тлі зміни тактики російських атак. Зокрема, у Києві тривалість обмежень скоротять, а місцевій владі в інших містах запропонують самостійно оцінити необхідність зміни встановлених часових рамок з урахуванням безпеки та умов роботи бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Україні готують оновлення системи сповіщення про повітряну загрозу, яке має враховувати характер можливої атаки та зробити реакцію на неї точнішою.

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Комендантська годинаВійна в УкраїніХарків