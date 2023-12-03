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Чи змінять у Києві комендантську годину на Новий рік: відповідь КМВА

Фото: начальник КМВА Сергій Попко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на різдвяні та новорічні свята змінювати комендантську годину не будуть.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"Комендантська година, як і визначено, буде в місті Києві з 00:00 до п'яти годин ранку", - заявив він. 

Попко додав, що сьогодні на Софіївський площі заплановано початок монтажних робіт із встановлення новорічної ялинки.

"Відкриття буде на 6 грудня - День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", - зазначив він. 

Голова КМВА підкреслив, що на Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарок, ані святкувань. За його словами, таке рішення, ухвалила Рада оборони Києва.

Новорічні святкування у Києві 

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявляла, що цьогоріч у Києві великих новорічних святкувань не планується. Однак на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону.

Новий календар

Помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

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КиївКомендантська година