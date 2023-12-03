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Изменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: ответ КМВА

Фото: начальник КМВА Сергей Попко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве на рождественские и новогодние праздники менять комендантский час не будут.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.

"Комендантский час, как и определено, будет в городе Киеве с 00:00 до пяти часов утра", - заявил он. 

Попко добавил, что сегодня на Софиевской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки.

"Открытие будет на 6 декабря - День святого Николая. Елка будет установлена исключительно за средства меценатов - без затрат бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию", - отметил он. 

Председатель КГГА подчеркнул, что на Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарок, ни празднований. По его словам, такое решение принял Совет обороны Киева.

Новогодние празднования в Киеве

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко заявляла, что в этом году в Киеве больших новогодних празднований не планируется. Однако на Софийской площади установят главную елку страны и фотозону.

Новый календарь

Поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новоюлианскому стилю в другие даты.

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КиевКомендантский час