Чи змінився рейтинг Зеленського за місяць: що показало свіже опитування

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського за останній місяць становить 54% (на початку серпня йому довіряли 55%). Водночас 41% громадян висловлюють йому недовіру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Серед тих, хто підтримує Володимира Зеленського, 18% опитаних довіряють йому повністю, а 36% - скоріше довіряють. Водночас серед респондентів із негативним ставленням 25% висловили повну недовіру, а 16% зазначили, що скоріше не довіряють главі держави.
Найвищі показники позитивного балансу довіри соціологи зафіксували серед безробітних (+39%), студентів (+34%), а також військовослужбовців та працівників поліції (+32%).
Серед населених пунктів найбільшу підтримку президенту демонструють жителі міст із населенням до 20 тисяч осіб (+26%), міст із населенням 20-99 тисяч (+23%) та селищ і сіл (+20%). У регіональному розрізі найвищий баланс спостерігається на Півдні (+24%), а також у Центрі, на Півночі та Східних областях (+21% у кожному).
Крім того, вищий за середній рівень довіри мають жінки та молодь віком 18-29 років - в обох категоріях баланс становить +23%. Серед людей із повною середньою або нижчою освітою цей показник сягає +21%.
Низький позитивний баланс зафіксовано серед:
Найбільший рівень недовіри соціологи зафіксували серед підприємців, самозайнятих осіб та фермерів (-12%). Також переважання недовіри спостерігається серед громадян із дуже низьким рівнем статку (-9%), жителів Києва (-6%) та російськомовних громадян (-4%).
Серед чоловіків кількість тих, хто довіряє і не довіряє президенту, виявилася однаковою (баланс становить 0%).
Нагадаємо, більшість українців вважає, що країна має продовжувати збройний опір російській агресії, навіть попри регулярні удари по енергетичній інфраструктурі та можливі перебої з електро- й теплопостачанням.
Водночас, незважаючи на повномасштабну війну, більшість громадян називають себе щасливими. За останні півтора року частка таких респондентів суттєво зросла. Водночас 16% опитаних заявили, що вважають себе нещасливими.