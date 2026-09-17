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Изменился ли рейтинг Зеленского за месяц: что показал свежий опрос

14:01 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому за последний месяц составляет 54% (в начале августа ему доверяли 55%). В то же время, 41% граждан выражают ему недоверие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Среди поддерживающих Владимира Зеленского 18% опрошенных доверяют ему полностью, а 36% - скорее доверяют. В то же время, среди респондентов с негативным отношением 25% выразили полное недоверие, а 16% отметили, что скорее не доверяют главе государства.

Кто доверяет президенту больше всего

Высокие показатели положительного баланса доверия социологи зафиксировали среди безработных (+39%), студентов (+34%), а также военнослужащих и работников полиции (+32%).

Среди населенных пунктов наибольшую поддержку президенту демонстрируют жители городов с населением до 20 тысяч человек (+26%), городов с населением 20-99 тысяч (+23%) и поселков и сел (+20%). В региональном разрезе самый высокий баланс наблюдается на Юге (+24%), а также в Центре, Севере и Восточных областях (+21% в каждом).

Фото: уровень доверия украинцев к Зеленскому (инфографика КМИС)

Кроме того, выше среднего уровня доверия имеют женщины и молодежь в возрасте 18-29 лет - в обеих категориях баланс составляет +23%. Среди людей с полным средним или низшим образованием этот показатель достигает +21%.

Категории с низким уровнем доверия

Низкий положительный баланс зафиксирован среди:

  • респондентов в возрасте 45-59 лет (+4%),
  • жителей крупных городов с населением более 100 тысяч (+4%),
  • рабочих (+5%),
  • людей с высшим образованием (+7%),
  • домохозяек (+3%),
  • граждан с низким достатком (+8%),
  • жителей западных областей (+3%).

Наибольший уровень недоверия социологи зафиксировали среди предпринимателей, самозанятых и фермеров (-12%). Также преобладание недоверия наблюдается среди граждан с очень низким уровнем благосостояния (-9%), жителей Киева (-6%) и русскоязычных граждан (-4%).

Среди мужчин количество доверяющих и не доверяющих президенту оказалось одинаковым (баланс составляет 0%).

Напомним, большинство украинцев считают, что страна должна продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии, даже несмотря на регулярные удары по энергетической инфраструктуре и возможные перебои с электро- и теплоснабжением.

В то же время, несмотря на полномасштабную войну, большинство граждан называют себя счастливыми. За последние полтора года доля таких респондентов выросла. В то же время 16% опрошенных заявили, что считают себя несчастливыми.

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